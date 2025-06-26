Фото: YouTube

Популярный TikTok-блогер Николас Карма купил свою первую в жизни квартиру. По его словам, он собой действительно гордится

Об этом блогер рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.

Известный украинский блоггер поделился с поклонниками радостной новостью. По словам Николаса Кармы, он приобрел свою первую в жизни квартиру. На кадрах можно увидеть, что это еще жилье без ремонта, и, скорее всего, в ближайшее время он будет заниматься оформлением.

По словам Николаса Кармы, в эту квартиру он шел очень долго. В частности, когда-то он работал курьером, даже арендовал "кровать". Блогер отметил, что его мать мечтала, чтобы у него было свое жилье, и теперь он собой гордится.

"Эта квартира честная. Куплена не на чужом горе, не на слезах людей, не благодаря рекламе противоречащего моим принципам", - сказал блогер.

Справка. Николас Карма (Николай Владимирович Бучак) – украинский блоггер и певец. Он родился во Львовской области и имеет образование хореографа. Когда-то участвовал в "Танцуют все", но стал известен он в TikTok с видео-рубрикой "Сколько стоит лук". Также Николас Карма начал музыкальную карьеру.