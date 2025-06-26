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Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Наталья Карпа поделилась со сторонниками радостной новостью: впервые за долгое время ее муж-военный Евгений Терехов наконец-то получил отпуск и воссоединился с семьей. Певица показала милое видео, где их дочь встречает отца. 5-летняя Злата не видела его полгода.

Справка. Певица Наталья Карпа и ветеран АТО Евгений Терехов познакомились в 2015 году во время благотворительного концерта. Уже через полтора месяца после знакомства Евгений Терехов сделал артистке предложение: они поженились в 2016 году. В конце 2019 года у них родилась дочь Злата.