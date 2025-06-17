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Певец Позитив недавно стал отцом. По его словам, у него есть тайный счет, где собирает деньги для своей дочери

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Певец Позитив рассказал, что у него есть тайный счет, на котором хранятся деньги для его дочери Марии. По его словам, сейчас у него хорошее финансовое положение. Хотя, заметил певец, с появлением ребенка расходов стало больше.

По словам артиста, есть успехи и у его жены, танцовщицы Юлии Сахневич. В соцсетях у нее немало рекламных интеграций. Что касается его сохранностей для дочери, то, по его словам, он держит это в тайне.

"Я отдельно собираю для ребенка деньги, никто не знает, где они и на каком они счете, в каком носке они лежат, но все равно я это делаю. Есть такой момент, что лучше никому не говорить, а потом обрадовать ребенка. И у нее будут деньги, чтобы она куда-то уехала учиться, делала то, что она хочет делать", - говорит певец.

Справка. Позитив (Алексей Завгородний) – популярный украинский певец. Также он известен зрителям с участием в шоу "Танцы со звездами". Там он познакомился с танцовщицей Юлией Сахневич. В 2024 году пара вышла замуж, а в декабре того же года у них родилась дочь Мария.