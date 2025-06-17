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17 июня 2025, 03:15

Певица Алена Омаргалиева рассказала, как изменились ее отношения с мужем-военным

17 июня 2025, 03:15
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Фото из открытых источников
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Певица Алена Омаргалиева рассказала, как сейчас происходит ее семейная жизнь, когда мужчина на военной службе. По ее словам, они постоянно на связи

Об этом артистка рассказала в комментарии "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Алена Омаргалиева рассказала, что ее встречи с мужем Тамерланом проходят уже чаще, чем было раньше. По ее словам, повлияло то, что она сейчас в Украине, а не за границей. Хотя у нее есть выступления, но у пары нет такого, чтобы они могли по полгода не видеться.

Алена призналась, что она постоянно с мужем на связи. Он даже иногда дает ему идеи для творчества. Они ведь вместе были в дуэте 15 лет.

Справка. Тамерлан и Алена Омаргалиева – известный украинский дуэт. Многие годы они выступали вместе. При этом создавалась семья: в 2013 году они поженились, а год спустя родился их сын Артем. Сейчас Тамерлан служит в ВСУ, куда присоединился еще в начале полномасштабного вторжения, а Алена продолжает выступать и воспитывать их сына.

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