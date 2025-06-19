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По словам ведущей, у нее в Украине жизнь. Ефросинина призналась, что за границей она не испытывала такой жажды жизни, как дома

Об этом ведущая рассказала в своем Instagram, передает RegioNews.

Маша Ефросинина рассказала поклонникам о своих переживаниях каждую ночь, когда в Киеве раздаются взрывы. По словам ведущей, в такие моменты она спрашивает себя, "почему она здесь?" Последние месяцы ее семья спит в коридоре, и она уже забыла, как пахнет ее кровать. Однако все равно и Ефросинина, и ее семья остается в Киеве.

По словам ведущей, когда она полгода жила в Германии, она не чувствовала себя живой. Однако дома она обрела настоящий смысл.

Маша рассказала, что она спрашивала сына, хочет ли он за границу. Однако мальчик отказал.

"Если ты обещаешь, что мы будем при любой тревоге спускаться в метро, то нет, не хочу! Потому что здесь ты и папа! Здесь моя любимая школа, друзья, вкусная еда и баскетбол", - цитирует Ефросинина маленького Сашу.

Ведущая отметила, что все хотят и продолжают жить в Украине.

Напомним, после массированной атаки россиян по Киеву Маша Ефросинина в соцсети обратилась к россиянам. Она посоветовала им не попадаться украинцам на глаза и прятаться по углам, потому что они навсегда прокляты из-за своих преступлений.