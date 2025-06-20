14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
19:20  19 июня
В ТЦК во Львовской области умер мужчина: что известно
10:22  19 июня
В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 04:35

Группа Imagine Dragons создала игру с украинской символикой

20 июня 2025, 04:35
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Группа Imagine Dragons создала новую видео-игру. При этом музыканты оставили там символ, напоминающий об Украине

Об этом сообщает UNITED24, передает RegioNews.

Дейн Рейнольдс и его брат Мак представили новый проект. Это видеоигра Last Flag, которая выйдет в 2026 году. Разработкой занималась их студия Night Street Games. Известно, что в процессе участвовали украинские специалисты.

По сюжету игры, в мире 1970-х годов игрокам нужно защищать свой урожай и уничтожать враждебный. При этом в честь украинских защитников один из персонажей игры имеет на лацкане нашивку с украинским флагом.

"Послова UNITED24 Imagine Dragons поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России, поднимая украинский флаг на концертах по всему миру. Искренне благодарны за их неизменную поддержку и за силу, которой они делятся с миллионами", — говорят в UNITED24.

Следует отметить, что американская группа Imagine Dragons является посольствами UNITED24 и публично поддерживают Украину. На концертах Дэйн Рейнольдс часто поднимает желто-синее знамя и говорит о войне и русской агрессии.

В частности, в 2023 году группа выпустила музыкальное видео на песню Crushed. Видео рассказывает о подростке Саше из Николаевской области. Мальчик жил в поселке, пять месяцев находившемся под оккупацией россиян.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес музыка
Певица Анна Тринчер показала роскошный подарок для бабушки и дедушки
17 июня 2025, 23:55
Певец Позитив рассказал, как он тайно собирает деньги на будущее для дочери
17 июня 2025, 04:45
Певица Алена Омаргалиева рассказала, как изменились ее отношения с мужем-военным
17 июня 2025, 03:15
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Россияне ударили по Харькову: среди пострадавших дети
20 июня 2025, 04:15
Вывез тело в коробке и спрятал: в Одессе задержали мужчину, который убил 7-летнего ребенка соседей
20 июня 2025, 03:55
Россияне атаковали Сумщину беспилотниками: вспыхнул пожар
20 июня 2025, 03:20
Заставляют реагировать: в ЦПИ предупредили, как мошенники в сети могут обмануть человека, используя тему обстрелов
20 июня 2025, 02:55
Артиллеристы уничтожили опорники оккупантов на Харьковщине
20 июня 2025, 02:40
В Винницкой области в городском парке утонул неизвестный мужчина
20 июня 2025, 01:30
Футболист "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", — СМИ
20 июня 2025, 00:25
Сеть тронула первый разговор военного, вернувшегося из плена, с его дочерью
20 июня 2025, 00:00
Убил ножом: задержали парня из Запорожья, жестоко расправившегося со своей девушкой
19 июня 2025, 23:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »