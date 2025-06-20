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Группа Imagine Dragons создала новую видео-игру. При этом музыканты оставили там символ, напоминающий об Украине

Об этом сообщает UNITED24, передает RegioNews.

Дейн Рейнольдс и его брат Мак представили новый проект. Это видеоигра Last Flag, которая выйдет в 2026 году. Разработкой занималась их студия Night Street Games. Известно, что в процессе участвовали украинские специалисты.

По сюжету игры, в мире 1970-х годов игрокам нужно защищать свой урожай и уничтожать враждебный. При этом в честь украинских защитников один из персонажей игры имеет на лацкане нашивку с украинским флагом.

"Послова UNITED24 Imagine Dragons поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России, поднимая украинский флаг на концертах по всему миру. Искренне благодарны за их неизменную поддержку и за силу, которой они делятся с миллионами", — говорят в UNITED24.

Следует отметить, что американская группа Imagine Dragons является посольствами UNITED24 и публично поддерживают Украину. На концертах Дэйн Рейнольдс часто поднимает желто-синее знамя и говорит о войне и русской агрессии.

В частности, в 2023 году группа выпустила музыкальное видео на песню Crushed. Видео рассказывает о подростке Саше из Николаевской области. Мальчик жил в поселке, пять месяцев находившемся под оккупацией россиян.