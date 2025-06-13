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13 июня 2025, 04:50

Проблемы со здоровьем и дикая усталость": певица Надя Дорофеева призналась о нестабильном ментальном состоянии

13 июня 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Певица Надя Дорофеева откровенно рассказала поклонникам, в каком состоянии она находится. По ее словам, в последнее время ее эмоции очень нестабильны

Об этом артистка написала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Надя Дорофеева рассказала поклонникам, что в последнее время у нее нестабильное эмоциональное состояние Певица рассказала, что это также влияет на ее сон.

"Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как мне всех нас жалко…" — говорит певица.

При этом Надя добавила, что нам всем следует быть честными с собой и признаться, что нам действительно тяжело. Главное в таких ситуациях, по мнению артистки, вовремя помочь.

Справка. Надя Дорофеева — украинская певица, блоггер, автор песен. В настоящее время она активно продолжает заниматься карьерой. В прошлом году она презентовала клип со стримером Мишей Лебигой на песню "А я все плакала": во время премьеры им пришлось собрать 6 миллионов гривен (половину суммы передали для Азов, половину — семьям погибших во время ракетного удара в Чернигове 17 апреля 2024 года).

Впоследствии артистка выпустила альбом Heartbeat, где впервые была автором всех песен.

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