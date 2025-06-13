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Співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла прихильникам, в якому стані вона знаходиться. За її словами, останнім часом її емоції дуже нестабільні

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Надя Дорофєєва розповіла прихильникам, що останнім часом у неї нестабільний емоційний стан. Співачка розповіла, що це також впливає на її сон.

"Мало сну, проблеми зі здоров’ям і дика втома. Я прокинулась учора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода…" — каже співачка.

При цьому Надя додала, що нам всім варто бути чесними з собою та зізнатися, що нам дійсно важко. Головне в таких ситуаціях, на думку артистки, вчасно собі допомогти.

Довідка. Надя Дорофєєва — українська співачка, блогерка, авторка пісень. Зараз вона активно продовжує займатися кар'єрою. Минулого року вона презентувала кліп зі стрімером Мішею Лебігою на пісню "А я все плакала": під час прем'єри їм довелось зібрати 6 мільйонів гривень (половину суми передали для Азов, половину — родинам загиблих під час ракетного удару в Чернігові 17 квітня 2024 року).

Згодом артистка випустила альбом Heartbeat, де вона вперше була автором всіх пісень.