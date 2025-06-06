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Музыкант Виктор Брюнюк в начале полномасштабной войны присоединился к территориальной обороне. Теперь он уже не служит. Артист объяснил, что изменилось

Об этом артист рассказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

Виктор Бронюк в начале 2022 года присоединился к 171 батальону 120-й бригады ТРО, где занимался вопросами логистики и коммуникации. Позже его перевели в группировку войск "Днестр". После длительной службы он подал на увольнение в запас.

Артист объяснил, что у него сейчас сложные обстоятельства в семье. Его отец имеет инвалидность первой группы и перенес инсульт. Сейчас у музыканта бронирование от мобилизации, поскольку он руководитель Винницкой областной филармонии.

"Хотя откровенно, если да, у меня отец – инвалид первой группы, он с ампутированной нижней конечностью и человек, который принес инсульт. Впоследствии, когда я понял, что будто то, что в начале требовало моего участия, оно быстро помогало в работе, я мог это делать и так. Я все же подал рапорт и имея основание для увольнения, я уволился в запас. Я годен. Но сейчас бронирование как руководитель уставного подразделения, которое имеет критический статус. Я генеральный директор Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича", – рассказал артист.

Справка. Виктор Бронюк — украинский музыкант, лидер группы "ТиК". В 2022 году присоединился к территориальной обороне Винницы. В 2024 году возглавил Винницкую областную филармонию. Женат. С женой Татьяной воспитывает двоих детей – сына Даниила и дочь Еву.