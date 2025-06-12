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Об этом рассказал артист на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Никита Ломакин признался, что мобилизация посеяла в нем ужас. Из-за стресса у него ухудшалось состояние здоровья, а впоследствии парень попал в госпиталь с бронхитом. Однако по возвращении в лагерь с ним произошел очень особенный момент.

По словам артиста, к ним приехал оркестр. Тогда кто-то сказал, что он тоже певец, и ему предложили спеть.

"Когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на собратьях, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом - о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает. Для меня этот момент очень ценен и когда я пел, понял. госпиталь, а песня восстановила мои силы и помогла восстановиться моим собратьям", - пишет Никита Ломакин.

Напомним, ранее Никита Ломакин сообщил, что его мобилизовали в ВСУ. Он также рассказал, что это произошло довольно жестко, как и у многих мужчин в Украине. По словам певца, он разочаровался в человечности и в мире после того, что ему пришлось увидеть.