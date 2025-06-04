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04 июня 2025, 11:42

Мобилизация или контракт онлайн: как присоединиться к 128 Закарпатской бригаде

04 июня 2025, 11:42
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фото: из открытых источников
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Сегодня каждый гражданин Украины имеет возможность внести свой вклад в защиту государства, став частью современной армии

Об этом сообщает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск, передает RegioNews.

Центр рекрутинга запустил официальную систему онлайн-рекрутинга, позволяющую подать заявку всего за несколько минут. Через сайт можно выбрать подразделение, просмотреть актуальные вакансии и оставить свои контакты – рекрутер свяжется, проконсультирует и будет сопровождать вас на протяжении всего процесса.

Украинцы, в частности жители Закарпатья, могут быстро и удобно присоединиться к рядам ВСУ — в частности, к легендарной 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде — через онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua .

Чем известна 128 ОГШБр?

Это боевое подразделение с богатой историей, активно участвующее в защите Украины с первых дней войны в 2014 году и полномасштабного вторжения 2022. Сформированная на территории Серебряной земли, эта часть известна своей выносливостью, мобильностью и способностью действовать в самых сложных условиях горной местности.

Как работает система онлайн-рекрутинга через lfrecruiting.com.ua

Сайт lfrecruiting.com.ua является официальной платформой 1 Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Его основная цель – упростить процесс приобщения граждан к боевым частям без лишней бюрократии. Система позволяет за считанные минуты подать заявку в конкретную бригаду, в том числе в 128-ю.

Чтобы присоединиться к 128 ОГШБр через сайт, нужно выполнить несколько простых шагов:

  • перейти на сайт lfrecruiting.com.ua ;

  • выбрать 128 отдельную горно-штурмовую бригаду;

  • выбрать вакансию;

  • заполнить краткую анкету;

  • дождаться звонка от рекрутера.

Заявка не является обязательным решением, но открывает возможность ознакомиться с условиями службы, пообщаться с представителем части и задать все вопросы.

Также можно позвонить по телефону 0800503696 и пообщаться с рекрутерами.

Кого ищет 128 бригада

128 ОГШБр набирает как опытных военных, так и тех, кто еще не проходил службу. Больше всего нуждаются в бойцах в пехоте, артиллерии, разведке, а также специалистах тыла — связных, медиках, водителях, механиках и т.д. Кроме того, бригада участвует в проекте "Контракт 18-24", поэтому молодежь в возрасте до 25 лет также имеет возможность присоединиться.

Для кандидатов предусмотрено:

  • начальная боевая подготовка в учебном центре;
  • отбор по состоянию здоровья и мотивационному уровню;
  • подписание контракта или мобилизация (по выбору рекрута);
  • поддержка и наставничество со стороны опытных бойцов бригады.

Почему стоит выбирать именно онлайн-рекрутинг 1 центра

Формат цифрового рекрутинга имеет ряд преимуществ для будущих защитников:

  • оперативность – процесс занимает не более нескольких минут;
  • удобство – не нужно посещать ТЦК и СП или проходить сложные процедуры;
  • безопасность – персональные данные надежно защищены;
  • эффективность – заявка передается напрямую к ответственному лицу в бригаде;
  • поддержка – от первого обращения, прохождения ВЛК и до момента попадания в бригаду специалисты Центра всегда наряду с будущими воинами.

Благодаря этому подход 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины к набору стал гораздо более открытым и понятным для обычных граждан, готовых защищать Украину в составе лучших подразделений.

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Закарпатье 128 Закарпатская бригада рекрутинг военная подготовка мобилизация Контракт 18-24
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