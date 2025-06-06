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В Чехии состоится премьера документального фильма об Украине во время войны. В частности, туда попали кадры, сделанные после подрыва Каховского водохранилища

Об этом сообщает Украинская Киноакадемия, передает RegioNews.

На Международном кинофестивале в Карловых Варах представят документальный фильм "Дивия" режиссера Дмитрия Грешко. Это будет премьерный показ фильма, который снимали в Николаевской области.

Работать над фильмом начали весной 2022 года. В частности, снимали и вблизи фронта, и в украинских заповедниках. Также съемки проходили на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях.

В фильм также попали моменты спасения людей, животных и другие последствия трагедии Каховского водохранилища в Херсоне. На второй день после подрыва россиянами водохранилища оператор-постановщик фильма Дмитрий Грешко и оператор-постановщик Владимир Усик поехали туда и сделали уникальные кадры.

Напомним, ранее фильм "Прах, оседающий слоем на поверхности" получил награду Eurimages Co-Production Award на фестивале документального кино Visions du Réel в Швейцарии. Это фильм о жизни одной семьи в Мариуполе. В фильме объединили исторические документы, а также современные кадры и личные архивы.