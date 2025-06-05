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05 июня 2025, 03:45

"Хочется правды и чтобы без кумовства": украинская певица раскритиковала Тину Кароль как продюсер Нацотбора на Евровидение

05 июня 2025, 03:45
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Фото: YouTube
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Популярная артистка Солоха пробовала свои силы в Нацотборе на Евровидение, но не попала в шорт-лист. Теперь она говорит, что будет пробовать снова, но если будет "адекватный продюсер"

Об этом Солоха рассказала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Сторонники спросили Солохи, будет ли она подаваться на следующий Нацотбор на Евровидение. Певица отметила, что охотно это сделает, если "будет другой адекватный продюсер".

"Не люблю, когда человек не может аргументировать, почему твоя песня (в моем случае песни) не попала и почему берут "своих". Хочется правды и чтобы без кумовства", - написала Солоха.

Стоит отметить, что продюсером Национального отбора на Евровидение 2025 года была известная певица Тина Кароль.

Напомним, ранее Солоха сомневалась в победе Ziferblat на нацотборе. Певица говорила, что они могли победить нечестным путём. Она также добавила, что "видимо, какой-то человек за ними стоит".

Следует отметить, что группа Ziferblat представила Украину на Евровидении 2025 года с песней "Bird Of Pray". В финале Украина заняла 9 место, тем самым попав в топ-10.

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