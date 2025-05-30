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30 мая 2025, 23:50

"Почувствовала облегчение": солистка Go_A Екатерина Павленко призналась, почему ее исключили из жюри Евровидения

30 мая 2025, 23:50
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Фото: YouTube
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Артистка призналась, что никогда не любила оценивать чужие выступления. Поэтому она не сокрушается тем, что больше не будет в жюри Евровидения

Об этом рассказала певица в интервью "Суспільне", передает RegioNews.

Екатерина Павленко рассказала, что ее исключили из национального жюри на Евровидении из-за нарушения правил. Певица объяснила, что она совершила репост публикации, где говорилось о том, как представители Литвы любят песню Ziferblat. Однако организаторы европейского конкурса считали это фаворитизмом. Однако Павленко не расстроилась из-за дисквалификации.

"Во-первых, я вообще не в восторге быть в жюри конкурсов, особенно если это касается музыки, ведь это субъективная вещь. А особенно Евровидение, где ты должен учитывать свои предпочтения и предпочтения аудитории Евровидения, которую я в свое время изучала. Поэтому, когда меня исключили, я даже почувствовала большое облегчение. В первом полуфинале я все-таки голосовала, а перед финалом просто забыла о пункте, что я не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать – это прямо выходить в сторож и говорить: "Голосуйте за Ziferblat!". Я запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня — наша. А это восприняли как фаворитизм, то есть как поддержку участника, поэтому попросили меня заменить другим", - говорит Павленко.

Напомним, ранее говорили об исключении Екатерины Павленко из украинского жюри Евровидения. Тогда отмечалось, что это было решение именно Европейского вещателя, но причины не разглашались.

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