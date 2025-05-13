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13 мая 2025, 04:50

Скандальный участник Евровидения-2025 признался, что хочет в Одессу

13 мая 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Представитель Эстонии на Евровидении Tommy Cash заявил, что скучает по Одессе. По его словам, это "украинская Барселона"

Об этом исполнитель сказал в комментарии для Новости.LIVE, передает RegioNews.

Tommy Cash, представитель Латвии на Евровидении, получил неоднозначную реакцию украинцев. В частности, потому, что его номер на конкурсе "ставит" россиянка Алина Пязок.

В комментарии украинским журналистам в этот раз он поблагодарил украинцев за то, что они интересуются его песней в музыкальных чартах. Также он признался, что мечтает приехать в Украину снова, а особенно в Одессу.

"Я очень хочу в Украину. Мы были в туре и я так люблю Одессу, особенно летом – это украинская Барселона. Не могу дождаться вернуться туда", - сказал артист.

Справка Tommy Cash – эстонский исполнитель. В своих интервью он говорил, что имеет смешанное этническое, русское, украинское и казахское происхождение. Сам себя он называет "эстонцем с душой восточноевропейца и в резюме скандинавом".

Украинцы воспринимают артиста неоднозначно потому, что в 2025 году он записал песню "United by music" с певцом Joost Klein. В песне есть упоминание о войне РФ против Украины, но звучит она следующим образом: "Я хочу долететь до Киева и уехать в Москву".

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