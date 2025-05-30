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30 травня 2025, 23:50

"Відчула полегшення": солістка Go_A Катерина Павленко зізналась, чому її виключили з журі Євробачення

30 травня 2025, 23:50
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Фото: YouTube
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Артистка зізналась, що ніколи не любила оцінювати чужі виступи. Тож вона не засмучується тим, що більше не буде в журі Євробачення

Про це розповіла співачка в інтерв'ю "Суспільному", передає RegioNews.

Катерина Павленко розповіла, що її виключили з національного журі на Євробаченні через порушення правил. Співачка пояснила, що вона зробила репост публікації, де говорилось про те, як представники Литви люблять пісню Ziferblat. Проте організатори європейського конкурсу вважали це фаворитизмом. Однак Павленко не засмутилась через дискваліфікацію.

"По-перше, я взагалі не в захваті бути в журі конкурсів, особливо якщо це стосується музики, адже це суб’єктивна річ. А особливо Євробачення, де ти маєш враховувати свої уподобання і уподобання аудиторії Євробачення, яку я свого часу вивчала. Тому коли мене виключили, я навіть відчула велике полегшення. В першому півфіналі я все-таки я голосувала, а перед фіналом просто забула про пункт, що я не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати — це прямо виходити в сторіз і говорити: "Голосуйте за Ziferblat!". Я запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня — наша. А це сприйняли як фаворитизм, тобто як підтримку учасника, тому попросили мене замінити на іншого", - каже Павленко.

Нагадаємо, раніше говорили про виключення Катерини Павленко з українського журі Євробачення. Тоді зазначалось, що це було рішення саме Європейського мовника, але причини не розголошували.

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