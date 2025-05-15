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Представительница Польши на Евровидении принимала у себя дома убегающих от войны украинцев. Она до сих пор общается с ними и надеется, что они встретятся снова

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Представляющая свою страну на Евровидении в этом году польская певица Юстина Стречковская рассказала, как она помогла украинской семье. По словам артистки, когда началась полномасштабная война — она и ее брат пригласили украинцев, вынужденных бежать от войны.

"У нас жила замечательная семья с детьми и тоже беременная женщина. Мы все жили вместе в течение месяца. Мы каждый день много разговаривали. Но это было трудно для них, потому что они скучали по дому и хотели вернуться в Украину, но возвращаться с детьми было опасно", - рассказала певица.

Сейчас эта семья уже вернулась домой в Украину. Юстина все еще общается с ними и надеется, что встретится снова.

Юстина также призналась, что в ее доме работает женщина из Украины. Однако она ее называет с уважением "хозяйкой". По словам артистки, эта женщина давно является членом семьи.

Также певица призналась, что ей очень понравилась украинская группа на Евровидении в этом году. Она призналась, что именно их песня была первой, которую она услышала среди конкурсных композиций в этом году, и она сразу покорила ее сердце.

Напомним, что украинская группа Ziferblat прошла в финал Евровидения 2025. Они выступят на конкурсе снова уже 17 мая с песней Bird of Pray.