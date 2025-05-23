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23 мая 2025, 01:05

Певицу Екатерину Павленко исключили из состава Национального жюри "Евровидение 2025": почему это произошло

23 мая 2025, 01:05
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Фото: YouTube
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Солистку группы GoA Екатерину Павленко исключили из состава украинского национального жюри Евровидения. Раньше артистка была членом жюри в Национальных отборах

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Солистку группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава нацжуры на "Евровидение-2025" от Украины. Отмечается, что она должна была быть в национальном жюри, но в результате ее заменила продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринна.

"Суспільне" объяснило, что это было требование Европейского языкового союза, утверждающего кандидатов. Причиной называют то, что Екатерина Павленко нарушила правила голосования. Однако нет уточнений, что именно произошло.

Следует отметить, что Екатерина Павленко в 2021 году в составе группы GoA представляла Украину на Евровидении. Тогда группа заняла 5 место в финале конкурса.

Напомним, на Евровидении-2025 в Швейцарии Украину представляла группа Ziferblat. В финале выиграла Австрия. Украина заняла 9 место, закрепившись в топ-10.

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