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Группа Ziferblat на Евровидении 2025 ездила не только с музыкальной миссией, но и с гуманитарной. Артисты собирали средства на приобретение техники для разминирования Украины

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Участники группы Ziferblat рассказали, сколько средств они собрали на разминирование украинских земель во время Евровидения. В общей сложности они передали фонду Сергея Притулы 2 миллиона гривен. Эти деньги будут потрачены на покупку двух специальных машин для разминирования. Однако сбор еще продолжается, а значит, все желающие еще могут присоединиться.

"В ближайшее время планируем завершить сбор, приобрести технику и отправить ее на полигон. Возможно, сами туда поедем - все проконтролировать и отчитаться", - говорят артисты.

Напомним, группа Ziferblat представила Украину на Евровидении-2025 в Базеле. Они заняли 9-е место в гранд-финале, тем самым закрепившись в топ-10 конкурса в этом году.