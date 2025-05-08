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Артист после долгих лет "баталий" с бывшим продюсером получил свои старые хиты. И он уже показал, как один из них звучит на украинском

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Судебные "баталии" между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским завершились. Теперь певец получил каталог своих старых хитов. Козловский обещал перевести эти песни, и он уже начал это делать.

На благотворительном конкурсе "Нашевидение" артист вышел на сцену и исполнил хит "Пинаколада", уже на украинском. Он также со сцены обратился к Игорю Кондратюку, сказав бывшему продюсеру "спасибо и до свидания".

Справка. В 2012 году певец Виталий Козловский разорвал сотрудничество с Игорем Кондратюком. Однако договор предусматривал, что артист не имеет права исполнять песни, созданные в период сотрудничества. Однако певец все же нарушил сделку. Продюсер после этого подавал в суд и обвинял в нарушении авторских прав.

В последние годы артист выплачивал многомиллионный долг. 6 мая 2025 года Кондратюк сообщил, что певец уплатил судебные долги и дело закрыто.