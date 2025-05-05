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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам актера "Квартал 95" Степана Казанина, Елена Кравец сообщила о выходе из проекта в начале полномасштабного вторжения в рабочем чате. Казанин отметил, что на ее решение, по его мнению, повлияло материнство. При этом он уверен, что в карьере Елены Кравец будет еще много интересного.

"Сейчас она решила делать все сама. В начале войны она сама написала в рабочем чате, что, мол, так и так, все. Мы же многому ее научили - жизни, например. Вокруг одной девушки - столько ребят, "шакалов", волков. И она все стойко выдержала, отработала много лет, начиная от КВК и до "Квартала". И потом - "достаточно, они мне больше ничего не дадут, поэтому я дальше сама". К тому же она мама троих. Очевидно, она больше не могла оставаться с нами. Поэтому получилось как получилось", – говорит Степан Казанин.

Напомним, ранее Елена Кравец говорила о том, вряд ли вернется в "Студию Квартал 95". При этом она отмечала, что у нее нет плохих отношений с бывшими коллегами. Впоследствии она дебютировала в новом амплуа как актриса на сцене киевского театра.