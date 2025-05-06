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06 мая 2025, 23:45

"Мам, отстань и выйди": Оля Полякова рассказала, как сложно переживает период сепарации дочери-подростка

06 мая 2025, 23:45
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Фото: YouTube
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Певица Оля Полякова откровенно рассказала о трудностях в воспитании детей. По ее словам, у младшей дочери сейчас такой период, что она хочет меньше проводить время с родителями

Об этом певица рассказала в шоу "Взрослые девушки", передает RegioNews.

Оля Полякова рассказала, что когда ее старшая дочь Маша переживала период сепарации, она это не сильно чувствовала, потому что у нее был и младший ребенок. Однако теперь старшая дочь уехала учиться, а 13-летняя Алиса все меньше хочет проводить время с мамой в связи с ее подростковым периодом.

"Я приезжаю с гастролей и хочу быть мамой: "А ты уроки поучила?", "А шапку одела?" А она думает: "Две недели не было и так хорошо". И они говорят: "Мама, а ты скоро уедешь от нас?" И им не нужно ничего, а только "мам, отстань и выйди", - рассказывает певица.

Справка. С 2004 года Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В браке родила двух дочерей: Марию (2005) и Алису (2011). Певица с семьей живет в загородном доме, который она много раз показывала по телевидению. Там есть конюшня, живут козы, собаки и другие животные. В теплицах выращивает салаты, клубнику и помидоры. Певица рассказывала, что дома она любит готовить, а в частности – домашний сыр.

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