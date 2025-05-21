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21 мая 2025, 03:50

Андрей Данилко рассказал, как на самом деле произошел скандал с "Раша, Гудбай" после Евровидения

21 мая 2025, 03:50
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Фото: YouTube
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Андрея Данилко долго буквально "травили" на РФ из-за фразы "Раша, Гудбай", которую ему приписали российские пропагандисты. Артист рассказал, как это было тогда

Об этом певец рассказал в интервью BBC, передает RegioNews.

Андрей Данилко отметил, что "его война с Россией" началась еще в 2007 году, когда он выступил на сцене Евровидения с песней "Dancing Lasha Tumbai". Тогда россияне стали распространять новости, которые якобы Сердючка со сцены поет "Russia Goodbye".

"У меня война с Россией началась после этого. Я ничего не делал. Для меня это был шок. В 2007 году, когда против меня совершили эту травлю и в это все поверили, и я тогда задумался, как работает пропаганда. В такой степени, что даже люди, которые были со мной на сцене, вот Романовская, она и сейчас работает… И она говорит: может, это я спела? То есть так накручивают людей, что они уже думают, что ошиблись", - сказал певец.

Справка. В 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял на Евровидении 2 место. Уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину артист неоднократно озвучивал публичное переименование песни в "Russia, goodbye".

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