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21 мая 2025, 04:50

Нет права возвращаться: Женя Галич жестко "прошелся" по Потапу

21 мая 2025, 04:50
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Украинский музыкант Женя Галич подверг критике шоумена и рэпера Потапа за его публичную деятельность. По его мнению, после этого Потап не может возвращаться в Украину.

Об этом музыкант рассказал в подкасте "СучЦукрМуз", передает RegioNews .

Женя Галич в интервью припомнил, как Потап давал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Музыкант протестует против возвращения таких артистов в Украину. Он даже сравнил это с президентом-беглецом Януковичем.

"Потап говорит, что он помогал. Наверное, что это так, я не исключаю. Но после того, как ты идешь на интервью к российскому журналисту — пошел н*х*й. Ты не имеешь права возвращаться сюда! Мне неважно, что о тебе говорят, даже если миллиардами помогал. А если сейчас Янукович приедет и скажет, что он действительно помог Украине, и покажет все квитанции, то что, простим? Так быть не может. Институт репутации должен работать", – считает Женя Галич.

Музыкант объяснил, что, по его мнению, можно быть благодарны за помощь, но при этом не закрывать глаза на взгляды помогающего человека. По словам Жени Галича, некоторые люди могут своей благотворительностью прикрываться, делая это только в формате "откупа".

"Помогать могут все, и мы благодарим за помощь. Но на этом давайте остановимся: это не значит, что если вы передали "скорые" или деньги и откупились, то вы можете вернуться и рассказывать, как нам жить. Три года - это огромный срок", - говорит Галич.

Справка. Женя Галич – украинский военный, рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald. Сам он весной 2022 года присоединился к Вооруженным силам Украины. В частности, Галич участвовал в боях за Бахмут. В октябре 2024 года он сообщил, что проходит службу в Киеве и занимается материально-техническим обеспечением ВСУ, звание старший лейтенант.

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