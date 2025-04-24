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Лидер группы "Бумбокс" рассказал, что он думает о важности украинского языка. По его мнению, это необходимая составляющая функционирования государства

Об этом артист рассказал в интервью Николаю Халезину, передает RegioNews.

По словам певца, он навсегда избавился от русского, когда увидел, что происходит на передовой. По его мнению, язык — это очень важная составляющая функционирования Украины, без которой мы потеряем нацию. Это ведь идентификация народа.

"Человек — существо, которое во времена скитаний очень сильно реагирует на свой-чужой. Свой – это условно тот, кто в пещеру отнесет и залечит раны, а чужой – тот, кто уничтожит, чтобы унести что-нибудь. И если забрать ощущение, когда не видишь ничего, не нюхаешь, не знаешь, где ты ночью, например, то тогда единственным триггером на свой-чужой остается речь. Враждебная речь будет навсегда враждебной, а родная — навсегда родной", - говорит артист.

Андрей Хливнюк добавил, что можно, как толерантный человек, терпеть, делать вид, что все хорошо, но "вернуться к базовым настройкам, когда это было нормально, ты уже не сможешь", потому что "на этом языке оперируют палачи".

Справка. В феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения, Андрей Хливнюк вступил в территориальную оборону Киева. 26 марта артист попал под минометный обстрел, получил ранения. Уже вскоре, 2 апреля, он вернулся в территориальную оборону. В 2023 году артист стал командиром своей группы аэроразведки.