17:10  02 травня
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
21:19  02 травня
У Донецькій області змінили графік комендантської години
21:59  02 травня
Харків атакують "Шахеди", у місті лунають вибухи
UA | RU
UA | RU
02 травня 2025, 23:55

Співачка Юлія Саніна пояснила, як її чоловік опинився за кордоном

02 травня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну часто критикують за те, що учасники її бенду (а, зокрема, і її чоловік Валерій Бебко) виїхали за кордон під час війни. На одному з шоу артистка відповіла на ці коментарі

Про це розповіли в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула", передає RegioNews.

У мережі публікували кадри зі зйомок програми "20:23" з Євгеном Яновичем. Там Юлія розповіла, що її родина насправді виїхала за кордон ще до повномасштабного вторгнення. Вона заявила, що її родина після 24 лютого вирішила залишитися за кордоном, бо вони мали таку можливість.

"І насправді я щодня дякую Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина, ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його й досі — я зрідка приїжджаю в Україну. Але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні", - сказала співачка.

Також вона стала казати про те, що The Hardkiss досягли вже такого рівня, що вона могла б не працювати, а лише займатися родиною, але вона обрала працювати.

"Я за ці концерти оплатила роботу багатьом людям. Я вклала дуже великі гроші в шоу. Мені організатори говорили: "Юля, а ти не хочеш заробити взагалі?" Мені важливо було побачитися зі своїм глядачем", - каже співачка.

При цьому в пабліку зауважили, що "є відчуття, що цими поясненнями Юля закопала The Hardkiss ще більше".

Нагадаємо, що учасники The Hardkiss виїхали за кордон у 2022 році. Після цього виступів в Україні повним складом у них не було — лише в інших країнах. Сама Юлія виступала в Україні з власним акустичним шоу з іншими музикантами. Про повернення в Україні ані вона, ані її чоловік Валерій Бебко ще не говорили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співак Міша Крупін розповів про свою службу в ЗСУ
26 квітня 2025, 02:00
ТЦК прийняло популярного українського артиста
22 квітня 2025, 22:55
Мобілізований учасник Нацвідбору на Євробачення показав, як виглядає зараз
12 квітня 2025, 00:55
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
На Волині винесли вирок зрадниці, яка стала суддею в окупатів в Криму
03 травня 2025, 01:50
На Харківщині поружжя "зооволонтерів" шпигували за ЗСУ
03 травня 2025, 01:30
У Трампа не вирішили, як тиснути на РФ - Politico
03 травня 2025, 00:55
На Житомирщині чоловіка засудили за зґвалтування сусідської 10-річної дівчинки
03 травня 2025, 00:17
У Харкові ділок продавав повістки ухилянтам
02 травня 2025, 23:45
На Харківщині внаслідок російської атаки загинув чоловік
02 травня 2025, 23:35
У Харкові різко зросла кількість поранених після масованої атаки росіян
02 травня 2025, 23:26
У Харкові чоловік з ножем погрожував товаришу через ревнощі
02 травня 2025, 23:13
Вдарила ножем і не викликала медиків: у столиці жінка вбила свого чоловіка
02 травня 2025, 22:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »