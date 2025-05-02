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Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну часто критикують за те, що учасники її бенду (а, зокрема, і її чоловік Валерій Бебко) виїхали за кордон під час війни. На одному з шоу артистка відповіла на ці коментарі

Про це розповіли в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула", передає RegioNews.

У мережі публікували кадри зі зйомок програми "20:23" з Євгеном Яновичем. Там Юлія розповіла, що її родина насправді виїхала за кордон ще до повномасштабного вторгнення. Вона заявила, що її родина після 24 лютого вирішила залишитися за кордоном, бо вони мали таку можливість.

"І насправді я щодня дякую Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина, ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його й досі — я зрідка приїжджаю в Україну. Але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні", - сказала співачка.

Також вона стала казати про те, що The Hardkiss досягли вже такого рівня, що вона могла б не працювати, а лише займатися родиною, але вона обрала працювати.

"Я за ці концерти оплатила роботу багатьом людям. Я вклала дуже великі гроші в шоу. Мені організатори говорили: "Юля, а ти не хочеш заробити взагалі?" Мені важливо було побачитися зі своїм глядачем", - каже співачка.

При цьому в пабліку зауважили, що "є відчуття, що цими поясненнями Юля закопала The Hardkiss ще більше".

Нагадаємо, що учасники The Hardkiss виїхали за кордон у 2022 році. Після цього виступів в Україні повним складом у них не було — лише в інших країнах. Сама Юлія виступала в Україні з власним акустичним шоу з іншими музикантами. Про повернення в Україні ані вона, ані її чоловік Валерій Бебко ще не говорили.