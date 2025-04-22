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Известный певец сообщил, что едет в учебный центр. С ним также отправляется его товарищ

Об этом артист рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.

Музыканта Стаса Ленина принят ТЦК, о чем он сообщил своим поклонникам. По его словам, он уехал со своим другом Сашей Лохматовым "в круиз в учебный центр в Житомир". Также он пообещал быть на связи, однако отметил, что телефоны им дают редко.

Артист также добавил, что все концерты и другие планы откладываются. Стас Ленин рассказал, что сейчас он "катается по больницам по всей Украине". Он выразил надежду, что "все закончится до того, как он что-нибудь успеет сделать".

Справка . Стас Ленин – украинский музыкант и фронтмен группы "Стас Ленин BAND". Прозвище он получил в детстве из-за того, что носил кепку, похожую на то, что носил советский вождь.

Напомним, что ранее мобилизовали солиста группы "ДК Энергетик". Он уже показал поклонникам, как он изменился: на военной службе пришлось попрощаться с волосами, которые он отращивал восемь лет.