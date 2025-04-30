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30 апреля 2025, 20:55

Певица Анна Тринчер рассказала о свидании с 40-летним: что пошло не так

30 апреля 2025, 20:55
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Фото: YouTube
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23-летняя певица Анна Тринчер поделилась опытом свидания с мужчиной, который на 17 лет старше ее. В результате он не поразил артистку

Об этом звезда рассказала на своем YouTube-канале, передает Regionews.

По словам артистки, после развода с ее бывшим мужем она очень изменилась. Теперь она часто встречает мужчин, которые морально слабее нее.Тринчер отметила, что ее внутренняя сила их подавляет.

К примеру, певица ходила на свидание с 40-летним мужчиной. По словам артистки, в работе он был очень маскулинным, но в коммуникации с ним он "сыпался" и не мог это выдержать. Звезда теперь поняла: ей нужен мужчина, который психологически будет с ней на одном уровне.

Справка. В 2021 году певица начала отношения с известным блогером Александром Волошиным. В сентябре 2022 года они поженились. Однако уже через год пара объявила о разводе.

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