Фото: YouTube

23-летняя певица Анна Тринчер поделилась опытом свидания с мужчиной, который на 17 лет старше ее. В результате он не поразил артистку

Об этом звезда рассказала на своем YouTube-канале, передает Regionews.

По словам артистки, после развода с ее бывшим мужем она очень изменилась. Теперь она часто встречает мужчин, которые морально слабее нее.Тринчер отметила, что ее внутренняя сила их подавляет.

К примеру, певица ходила на свидание с 40-летним мужчиной. По словам артистки, в работе он был очень маскулинным, но в коммуникации с ним он "сыпался" и не мог это выдержать. Звезда теперь поняла: ей нужен мужчина, который психологически будет с ней на одном уровне.

Справка. В 2021 году певица начала отношения с известным блогером Александром Волошиным. В сентябре 2022 года они поженились. Однако уже через год пара объявила о разводе.