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30 квітня 2025, 20:55

Співачка Анна Трінчер розповіла про побачення з 40-річним: що пішло не так

30 квітня 2025, 20:55
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Фото: YouTube
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23-річна співачка Анна Трінчер поділилась досвідом побачення з чоловіком, який на 17 років старший за неї. В результаті він не вразив артистку

Про це зірка розповіла на своєму YouTube-каналі, передає Regionews.

За словами артистки, після розлучення з її колишнім чоловіком вона дуже змінилась. Тепер вона часто зустрічає чоловіків, які морально слабкіші за неї. Трінчер зазначила, що її внутрішня сила їх подавляє.

Наприклад, співачка ходила на побачення з 40-річним чоловіком. За словами артистки, в роботі він був дуже маскулінний, але в комунікації з нею він "сипався" і не міг це витримати. Зірка тепер зрозуміла: їй потрібен чоловік, який психологічно буде на одному рівні з нею.

Довідка. У 2021 році співачка почала стосунки з відомим блогером Олександром Волошиним. У вересні 2022 року вони одружились. Проте вже через рік пара оголосила про розлучення.

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