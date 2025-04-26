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Акторка Олена Кравець зізналась, чи було важко розмовляти з колегами про вихід з проєкту. Вона розповіла, чи відчуває вона, що колись повернеться до "Квартал95"

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Oboz, передає RegioNews.

Восени 2022 року Олена Кравець пішла зі "Студії Квартал 95", де працювала багато років. Вона зізналась, що це рішення було для неї дуже непростим. На той момент вона була не в Україні (артистка виїздила за кордон, але згодом повернулась в Київ), і тому розмова про це відбувалась з колегами онлайн.

Зараз з колишніми колегами Олена Кравець спілкується рідко. Проте акторка зазначила, що у між ними немає жодних образ.

"Ми зараз спілкуємось рідко, але я не відчуваю між нами образ чи напруження. У мені лишилося тепло. Чи допускаю я повернення? Станом на зараз – навряд. Але в житті ніколи не можна говорити "ніколи", - каже артистка.

Довідка. Олена Кравець була членом команди "95 квартал" з 1998 року. У 2003 році вона разом з колегами переїхала в Київ, де почалась історія "Студії Квартал-95". У гумористичних шоу вона особливо запам'яталась глядачам пародіями на Юлію Тимошенко та Наталію Королевську. У 2024 році Олена Кравець на своєму YouTube-каналі почала подкаст "Вдома Поговоримо", який вона веде разом зі своєю старшою донькою Марією.