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25 апреля 2025, 03:10

Судья "МастерШеф" попала в аварию в столице

25 апреля 2025, 03:10
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Фото: YouTube
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Звезда экранов рассказала об этом в соцсети. Ольга Мартыновская показала, что произошло с ее авто

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Шеф-пповар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская попала в аварию возле паркинга ЦУМа в Киеве. По словам Ольги, причина ДТП – ее собственная невнимательность. К счастью, сама она не пострадала. Повредился только автомобиль.

"Ой, кто-то наелся паски и не влез в поворот паркинга ЦУМа. Никто кроме краски и бампера не пострадал. Ну и моего теперь кошелька на ремонт. Я сама въехала, то есть не въехала в поворот. Никто не виноват, я сама обезьяна… Это чисто моя невнимательность и отсутствие концентрации. Будьте всегда осторожны" Мартыновская.

Справка Ольга Мартыновская — победительница 3 сезона "МастерШеф". После триумфа она училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

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