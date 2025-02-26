Фото: скрин

В Украине на онлайн-платформе презентовали выдающуюся ленту о Лесе Украинке. Этот фильм рассказывает о борьбе и любви известного автора

Об этом сообщает Довженко-Центр, передает RegioNews.

К 154-летию со дня рождения писательницы Леси Украинки на платформе "Довженко-Центр онлайн" обнародовали фильм "Иду к тебе". Лента Николая Мащенко рассказывает о разных этапах жизни автора.

Эта картина была снята еще в 1971 году. Фильм "разложил мозакой" разные этапы жизни писательницы. В частности, рассказывается о ее творчестве, борьбе и любви.

"Аскетический визуальный стиль, построенный по большей части на крупных черно-белых планах, некоторые критики сравнивали с "Жанной д'Арк" Карла Теодора Дрейера. Помимо прочего, с ней "Иду к тебе" родственны и многочисленные христианские ссылки, а также попытка увековечить на экране портретную иконичность героини".

Напомним, что с 25 февраля стартовал Национальный кинофестиваль Cinema for Victory-2025. Среди основных задач фестиваля называют поддержку внимания к войне на Украине, а также документирование преступлений россиян против украинцев.