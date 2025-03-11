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В українських кінотеатрах вийде стрічка про лідера кримськотатарського народу. У фільмі покажуть, як він був у засланні, куди його відправила комуністична влада

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

З 10 квітня в український прокат вийде драма "Киснева станція". Стрічка розповідає про життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. У фільмі показаний один зі знакових моментів його біографії, а саме - заслання, яке він відбував у селищі Зирянка в Якутії 1980 року.

"Киснева станція – не лише місце роботи головного героя, а й глибокий символ у фільмі. У світі, де всі дихають страхом, Мустафа стає тим, хто наповнює життя людей навколо "киснем" – вірою у правду та справедливість. Його боротьба здається безнадійною, як праця Сізіфа, але саме в найтемніший момент у нього з’являється шанс на світло – любов, яка змінює все", - кажуть творці фільму.

У фільмі зіграли актори Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Едем Ібадуллаєв, В'ячеслав Жила, Олена Вахрамєєва, а також Василь Кухарський, який загинув на війні РФ проти України.

Нагадаємо, раніше в Києві презентували фільм про репатріацію загиблих воїнів "Повернення. Герої на щиті". У стрічці показали клюзивні кадри з процесу репатріації тіл (останків), кадри огляду слідчими Національної поліції цих тіл та унікальні кадри роботи експертів у лабораторії МВС під час виведення ДНК-профілю.