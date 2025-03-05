"Возвращение. Герои на щите": в Киеве презентовали фильм о репатриации погибших воинов

фото: МВД

В Министерстве внутренних дел Украины состоялась презентация документального фильма "Возвращение. Герои на щите"

Об этом рассказали в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

В ленте показаны эксклюзивные кадры процесса репатриации тел (останков), кадры осмотра следователями Национальной полиции этих тел и уникальные кадры работы экспертов в лаборатории МВД при выводе ДНК-профиля.

"Начинаем с осмотра тел, судебно-медицинских экспертиз и отбора ДНК-образцов. Вносим необходимые сведения в реестры и оформляем соответствующие документы. И, в конце концов, самое трагическое и об этом мы должны говорить – это захоронение Героев, чтобы они наконец-то обрели покой на родной земле", – пояснил в фильме Министр внутренних дел.

Также в ленте рассказывается, почему в Украине идентификация неопознанных тел длится от нескольких недель до месяцев, и как увеличиваются способности лабораторий МВД в связи с увеличением количества переданных тел путем репатриации.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7017 тел павших защитников.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Киеве презентовали документальную ленту о боевом стрессе – "Виднокрай".