В Украине впервые сняли фильм о боевом стрессе

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Презентация фильма прошла в Укринформе, передает RegioNews.

Лента состоит из интервью с военными, которые делятся своим опытом адаптации к боевому стрессу.

Помимо личных историй в фильме рассматривается тема военной психологии, где представлены советы специалиста в этой области.

Присоединившись к Силам обороны с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, режиссер Нагорный лично пережил многие травматические моменты, о которых упоминается в фильме.

"Это очень сложная наука, и она актуальна именно сейчас. Это не посттравматический разлад, а другая профессия — преодоление боевого стресса. Это происходит не после, а еще до того. С 2015 года в Украине начала появляться соответствующая литература, учебники, информация, а также протоколы НАТО, посвященные этой проблеме." Ранее этим никто не сказал.

По его словам, в фильме поднята очень важная тема — историческое наследие воспитания молодежи, казацкое дело, чтобы наша молодежь увидела, кто мы есть, откуда идем и куда направляемся.

Фильм посвящен Борису "Укропу" Асееву – снайперу, погибшему 25 декабря 2022 года.

Напомним, в Варшаве прошла премьера фильма польско-украинского производства "Две сестры".