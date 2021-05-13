Ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса
Также увеличится количество смертей
Также увеличится количество смертей
В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление Национальной академии наук Украины.
По словам ученых, это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.
"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили почти семь тысяч новых случаев коронавируса.
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