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11 мая 2021, 10:32 136

Во Львове семейный конфликт закончился избиением полицейского

11 мая 2021, 10:32 136
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Обвиняемый вел себя агрессивно, ругался и ударил работника полиции кулаком в челюсть
Обвиняемый вел себя агрессивно, ругался и ударил работника полиции кулаком в челюсть
Фото: lviv.gp.gov.ua
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Во Львове перед судом предстанет 38-летний мужчина, который избил полицейского. Патруль приехал на вызов о домашнем насилии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, 3 января этого года сотрудники патрульной полиции прибыли на вызов по заявлению о домашнем насилии на ул. Донецкую.

Как стало известно, конфликт возник между 38-летним мужчиной и его матерью.

Однако обвиняемый вел себя агрессивно, игнорировал требования полицейских прекратить противоправное поведение, ругался и ударил правоохранителя кулаком в челюсть, в результате чего тот получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что женщина отказалась писать заявление о домашнем насилии. Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд.

Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, на Хмельнитчине ГБР расследует смерть молодого человека при задержании полицией.

Львов уголовное дело полиция патруль Избиение

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