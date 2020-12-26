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26 декабря 2020, 17:36 6

В "Слуге народа" хотят попросить премьера уволить главу Укрпочты

26 декабря 2020, 17:36 6
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Контракт с главой Укрпочты заканчивается в 2021 году
Контракт с главой Укрпочты заканчивается в 2021 году
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Ирина Верещук заявила, что будет рекомендовать премьер-министру Украины Денису Шмыгалю уволить с должности генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

Как передает RegioNews, об этом Верещук заявила в эфире одного из телеканалов.

Вопрос к господину Смелянскому как к "супермегаменеджеру", как он считает. Когда я упрекнула его на фракции, что его зарплата одна из самых высоких в мире среди аналогичных зарплат руководителей почт, которые являются государственными, он сказал "я мегаменеджер, я достойный еще большей зарплаты, я покажу реформы". Так где реформа?" - заявила нардеп.

По мнению нардепа, такие реформаторы для государства финансово не оправданы.

Я буду очень рекомендовать господину премьеру Шмыгалю под окончание контракта, а контракт заканчивается в 2021 году, избавляться от таких реформаторов, ибо миллионы на зарплату не решают элементарных вопросов", - резюмировала она.

Напомним, зарплата главы "Укрпочты" в этом году составила 1,9 млн гривен в месяц, что составляет 22,8 млн гривен в год.

Ранее сообщалось, что Верещук пригласила главу НАБУ Сытника в парламент по делу замглавы ОП Татарова.

Укрпочта зарплаты деньги Ирина Верещук Денис Шмыгаль
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