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07 мая 2021, 14:24 9

В Украине объявлено штормовое предупреждение

07 мая 2021, 14:24 9
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На большинстве территории ожидается сильный ветер
На большинстве территории ожидается сильный ветер
Фото из открытых источников
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Из-за ухудшения погодных условий сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Киевской области и столице порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Также ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°.

Синоптики предупредили, что в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В высокогорье Ивано-Франковской области в связи с оттепелью сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Как сообщалось, с 9 мая синоптики прогнозируют потепление и сильные магнитные бури.

штормовое предупреждение погода лавина пожар ветер

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