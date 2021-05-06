Масштабный пожар в Виннице: горит офисный центр, есть жертва

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения

Фото: Facebook

В Виннице, по улице Бевза, 34, в трехэтажном офисном центре возник масштабный пожар. На месте пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, в 12:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в официальных помещениях на ул. Бевза, 34 в областном центре.

На месте происшествия спасатели предотвратили распространение огня на помещения "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется кровлей сооружения на складские помещения. В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего лица", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Причины возгорания устанавливают.

Напомним, сегодня на трассе под Харьковом на ходу загорелась фура.