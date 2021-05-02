В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото из открытых источников

В Одессе 2 мая, в день памяти жертв трагедии, в центре города задержали мужчину с коммунистической символикой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Мужчину задержали на улице Калантаевской. Он был в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

За использование запрещенной символики полиция привлекает одессита к уголовной ответственности Мужчину остановили на... Posted by МВД Украины on Sunday, May 2, 2021

Известно, что утром правоохранители взяли под охрану центр Одессы. Такие мероприятия проводятся с целью не допустить провокаций во время мероприятий по случаю чествования памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года.

Напомним, ранее в Одесской области полиция открыла дело из-за советского флага на крыше.