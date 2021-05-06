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В Киеве возобновили работу ярмарок: за соблюдением карантина будут следить инспекторы
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06 мая 2021, 08:41 39

В Киеве возобновили работу ярмарок: за соблюдением карантина будут следить инспекторы

06 мая 2021, 08:41 39
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Сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая, а сельскохозяйственные - 8-9 мая
Сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая, а сельскохозяйственные - 8-9 мая
Фото: из открытых источников
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В столице возобновлена работа продуктовых ярмарок, но с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий, которые будут проверяться инспекторами по благоустройству.

Как передает RegioNews, об этом рассказали в пресс-службе КГГА.

"Мы понимаем, весной особенно хочется иметь на столе свежие овощи и фрукты как источник натуральных витаминов. Однако должен напомнить, хоть строгие карантинные ограничения ослаблены, но эпидемия COVID-19 никуда не делась. И очень важно помнить о защитных масках и дистанции. Противоэпидемических мероприятий просим соблюдать как посетителей, так и предпринимателей, осуществляющих торговлю", – отметил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

В частности, сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая, а сельскохозяйственные – 8-9 мая.

По его словам, соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять, в том числе инспекторы благоустройства.

Напомним, на празднование Пасхи в 2021 году государственные учреждения потратили более 3,4 миллиона гривен.

Киев продукты торговля КГГА Ярмарки

 
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