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07 мая 2021, 12:21 902

В Киеве двое неизвестных из мести подожгли мужчину: он умер в больнице

07 мая 2021, 12:21 902
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Фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые подожгли незнакомца из-за того, что тот оскорбил малолетнего сына одного из мужчин. Они облили человека воспламеняющимся веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он скончался.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала "совершили конфликт", избили его, а затем облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Впоследствии полицейские установили личности этих мужчин и задержали по их месту жительства.

Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, из-за чего они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 15 пункта четвертом и двенадцатом статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Львовщине нетрезвый водитель отстреливался из ружья от полиции. Его пытались остановить за нарушение правил дорожного движения, однако мужчина начал убегать и стрелять в полицейских.

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