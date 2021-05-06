На трассе под Харьковом на ходу загорелась фура

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются

Фото: из открытых источников

На трассе Харьков - Ахтырка, в районе села Горького Богодуховского района, во время движения загорелся грузовой автомобиль DAF.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

06 мая в 12:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в кабине фуры "DAF”, который загорелся во время движения. К месту происшествия немедленно выехали 2 отделения спасателей на автоцистернах", - говорится в сообщении.

На момент их прибытия огнем была полностью охвачена кабина грузовика на площади около 5 кв. м. Огонь удалось локализовать в 12:27 и ликвидировать в 12:35.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, 29 апреля в столице дотла сгорел автобус.