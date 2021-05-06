08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
08:41  06 мая
В Киеве возобновили работу ярмарок: за соблюдением карантина будут следить инспекторы
08:11  06 мая
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
06 мая 2021, 09:49 182

Пожар на Одесчине: два ребенка отравились продуктами горения

06 мая 2021, 09:49 182
Читайте також українською мовою
Состояние здоровья детей - средней тяжести
Состояние здоровья детей - средней тяжести
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В результате пожара, который случился в жилом доме села Алексеевка Одесской области пострадали дети: два мальчика отравились продуктами горения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Вызов о пожаре поступил спасателям в среду, 5 мая, в 21:53. Горела крыша одноэтажного дома. Огонь удалось потушить спустя полтора часа – в 23:19. В результате пожара продуктами горения отправились двое мальчиков – 5 и 6 лет. Их госпитализировали.

Состояние здоровья детей - средней тяжести. Причину пожара и ущерб устанавливают", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.

Одесса пожар спасатели ГСЧС дети

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram