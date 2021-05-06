Пожар на Одесчине: два ребенка отравились продуктами горения

Состояние здоровья детей - средней тяжести

Состояние здоровья детей - средней тяжести

Фото: Facebook

В результате пожара, который случился в жилом доме села Алексеевка Одесской области пострадали дети: два мальчика отравились продуктами горения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Вызов о пожаре поступил спасателям в среду, 5 мая, в 21:53. Горела крыша одноэтажного дома. Огонь удалось потушить спустя полтора часа – в 23:19. В результате пожара продуктами горения отправились двое мальчиков – 5 и 6 лет. Их госпитализировали.

Состояние здоровья детей - средней тяжести. Причину пожара и ущерб устанавливают", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.