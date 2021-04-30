На Буковине сожгли более 23 тысяч туш зараженных африканской чумой свиней

Еще 1800 туш должны утилизировать в другом населенном пункте

Еще 1800 туш должны утилизировать в другом населенном пункте

Фото ГСЧС

В Черновицкой области зафиксировали уже два случая заболевания африканской чумой свиней.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Черновицкой области.

Туши животных сожгли в соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черновицкой ОГА. Вспышка африканской чумы была зафиксирована в свинохозяйстве села Котелево Новоселицкой территориальной общины Черновицкого района.

28 апреля африканскую чуму обнаружили в хозяйстве еще в одном буковинском селе – Строинцах. В Госпродпотребслужбе отметили, что на свиноферме есть 1800 животных. Всех их забьют бескровным методом и сожгут.

Как сообщалось, 14 апреля на Буковине зафиксировали вспышку африканской чумы у свиней. В фермерском хозяйстве за одну ночь погибло 440 этих животных.