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12 марта 2021, 18:03 41

На Волыни обрушился мост, пострадали пять человек

12 марта 2021, 18:03 41
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Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения
Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения
Фото: БУГ
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В пятницу, 12 марта, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пьятыдни.

Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, недавно в столице на Шулявском мосту упали огромные фонари.

Украина мост Волынь Волынская область обвал

 
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