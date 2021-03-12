На Волыни обрушился мост, пострадали пять человек

Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения

Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения

Фото: БУГ

В пятницу, 12 марта, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пьятыдни.

Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, недавно в столице на Шулявском мосту упали огромные фонари.