На Днепропетровщине во время пожара погиб мужчина

Пламя уничтожило все находившиеся в помещении вещи и конструкции здания

Пламя уничтожило все находившиеся в помещении вещи и конструкции здания

Фото: из открытых источников

В селе Чепино Днепропетровской области сегодня, 3 мая, произошел пожар. Причины возникновения пожара и личность погибшего мужчины устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На вызов о пожаре спасатели направили дежурное отделение пожарной охраны Верхнеднепровска. Прибыв по указанному адресу на улицу Северную, пожарные установили, что очаг возгорание находится в отдельно стоящей летней кухне домохозяйства.

На ликвидацию пожара ушел примерно час. Пламя уничтожило все находившиеся в помещении вещи и конструкции здания. Также в здании было обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины.

К работам по устранению последствий стихийного бедствия привлекались пять спасателей и одна пожарно-спасательная машина ГСЧС Верхнеднепровска. Причины возникновения пожара и личность погибшего мужчины устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.