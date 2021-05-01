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01 мая 2021, 13:40 1274

В центре Киева пьяный водитель врезался в дерево: погибла 18-летняя девушка

01 мая 2021, 13:40 1274
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Водитель и еще одна пассажирка травмировались
Водитель и еще одна пассажирка травмировались
Фото: Нацполиция
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В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое травмированы.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в 2:30 на спецлинию "102" поступило сообщение об аварии на бульваре Леси Украинки, пишет RegioNews.

25-летний водитель автомобиля Infinity G25 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате ДТП на месте погибла 18-летняя пассажирка. Водитель и еще одна 19-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Они доставлены в больничное учреждение.

Во время проверки было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он в больничном учреждении под охраной полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, недавно под Киевом на дороге в автомобиле взорвалась газобаллонная установка, вследствие чего умер человек.

Украина Киев ДТП аварія авария

 
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