На Прикарпатье произошло страшное ДТП: двое погибших, шестеро травмированных
Легковушка выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус
Легковушка выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус
На Ивано-Франковщине легковушка влетела в рейсовый автобус, в результате чего пострадали шестеро человек, а еще двое - умерли.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что авария произошла в селе Корнич на Прикарпатье.
Погибли два человека - водитель и пассажирка легковушки, который выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус.
В автобусе, сообщением "Ивано-Франковск-Сятин", было более 20 пассажиров. Шестерых из них доставили в больницу.
Напомним, недавно на Франковщине бус врезался в жилой дом и застрял там.
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