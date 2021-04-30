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30 апреля 2021, 18:18 5

На Прикарпатье произошло страшное ДТП: двое погибших, шестеро травмированных

30 апреля 2021, 18:18 5
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Легковушка выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус
Легковушка выехала на встречную полосу движения и лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус
Фото из открытых источников
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На Ивано-Франковщине легковушка влетела в рейсовый автобус, в результате чего пострадали шестеро человек, а еще двое - умерли.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что авария произошла в селе Корнич на Прикарпатье.

Погибли два человека - водитель и пассажирка легковушки, который выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус.

В автобусе, сообщением "Ивано-Франковск-Сятин", было более 20 пассажиров. Шестерых из них доставили в больницу.

Напомним, недавно на Франковщине бус врезался в жилой дом и застрял там.

Украина ДТП аварія Ивано-Франковск авария

 
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